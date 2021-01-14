У Кенії виявили 16 нових штамів коронавірусу

Вчені з Кенійського інституту медичних досліджень виявили 16 нових штамів коронавірусу у країні, які відрізняються від виявлених у Великій Британії та ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Nairobi News.

Загалом у Кенії зафіксували 20 штамів, чотири з яких виявлені в березні минулого року.

За словами представників інституту, один штам мутував і зараз викликає занепокоєння дослідників.

І хоча інститут назвав висновки попередніми, експерти пояснили, що штам вірусу, зразки якого були зібрані в окрузі Таїта, унікальний для Кенії і досі не був виявлений в інших місцях світу.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ збереться на два тижні раніше, 14 січня, щоб обговорити мутації коронавірусу з ПАР та Британії, які швидко поширилися щонайменше в 50 країнах і викликали занепокоєння суспільства.

У світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.

Фото: Владимир Демченко