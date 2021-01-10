У Африці нарахували вже понад три мільйони хворих на COVID-19

В Африці чисельність інфікованих новим коронавірусом перевищила три мільйони осіб.

Як передає Укрінформ, про це 10 січня повідомили Африканські центри з контролю і профілактиці захворювань (Africa CDC), які є медичним підрозділом Африканського союзу.

"На ранок 10 січня кількість хворих в Африці становила 3 021 769", - йдеться в бюлетені.

З них 72 121 особа померла, ще 2 450 492 хворих видужали.

Згідно зі статистикою, найбільшу кількість інфікованих виявили в Південно-Африканській Республіці, Марокко, Єгипті, Тунісі та Ефіопії.

Нагадаємо: в середині грудня в Південно-Африканській Республіці виявили нову мутацію коронавируса, яка поширюється в рази швидше.

За даними сайту Worldometer, у світі виявили 90,529,036 заражених COVID-19, з них 1,940,766 людини померли та 64,705,811 одужали.

Фото: EPA/UPG