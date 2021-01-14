У Німеччині - новий рекорд смертності від COVID-19
Дані оголосив на брифінгу у четвер президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, передає кореспондент Укрінформу.
До цього рекорд був зафіксований 8 січня – 1188 смертей.
«Така смертність турбує мене надзвичайно», - підкреслив Вілер.
Кількість нових випадків інфікування протягом минулої доби - 25 163, на 4 з половиною тисячі більше, ніж напередодні.
«Цей локдаун не є таким ефективним, як навесні», - визнав професор Вілер.
Він вважає за можливе посилити деякі обмежувальні заходи, які наразі і так є досить жорсткими. Локдаун оголошений у ФРН до кінця січня, але влада може продовжити його за нинішньої динаміки розповсюдження вірусу.
Загалом з 27 січня минулого року в Німеччині підтверджено 1 978 590 випадків інфікування. Померла вже 43 881 людина.
Фото: dpa/Fabian Strauch