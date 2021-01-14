У Німеччині - новий рекорд смертності від COVID-19

Протягом середи в Німеччині зафіксували рекорд добової смертності від коронавірусу - 1244 особи.

Дані оголосив на брифінгу у четвер президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, передає кореспондент Укрінформу.

До цього рекорд був зафіксований 8 січня – 1188 смертей.

«Така смертність турбує мене надзвичайно», - підкреслив Вілер.

Кількість нових випадків інфікування протягом минулої доби - 25 163, на 4 з половиною тисячі більше, ніж напередодні.

«Цей локдаун не є таким ефективним, як навесні», - визнав професор Вілер.

Він вважає за можливе посилити деякі обмежувальні заходи, які наразі і так є досить жорсткими. Локдаун оголошений у ФРН до кінця січня, але влада може продовжити його за нинішньої динаміки розповсюдження вірусу.

Загалом з 27 січня минулого року в Німеччині підтверджено 1 978 590 випадків інфікування. Померла вже 43 881 людина.

Фото: dpa/Fabian Strauch