МОЗ фіксує повторне зараження коронавірусом через 3-5 місяців

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Ми почали фіксувати таких хворих, які другий раз хворіють на COVID-19, і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, інших областях. Це люди, які в тому числі вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, і зараз захворіли вдруге. Тому відповідне дотримання правил, які встановлені в країні і виконання рекомендацій МОЗ є надважливим, незалежно від того хворіли ви, чи не хворіли. Тому що титр антитіл після хвороби знижується (з часом — ред.), якщо він знижується нижче певних показників, людина знову може захворіти”, - сказав Степанов.

За його словами, облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду, в якій фіксуються всі випадки, в тому числі захворювання на COVID-19 медичних працівників.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514