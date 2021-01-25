В Україні з’явиться лабораторія для виявлення різних штамів «корони» - Радуцький

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

"Центр громадського здоров’я намагається вирішити проблему. І вже в першому півріччі цього року є можливість отримати необхідне обладнання та реагенти, провести навчання фахівців для проведення секвенування в межах міжнародної співпраці з CDC (Центр по контролю та профілактики захворювань США). Наявність лабораторії, яка може проводити секвенування – це питання національної безпеки. І воно має бути взяте під контроль з боку РНБО", - написав Радуцький.

"Припускаю, що цього року нас очікують й інші загрози, нові штами чи мутації вірусу", - додав парламентарій.

Водночас голова комітету відзначив, що майже через рік після початку пандемії в Україні все ще немає обладнання, яке може проводити секвенування (виявлення нових штамів) зразків коронавірусної хвороби.

"У межах співробітництва з ВООЗ Україна періодично відправляє зразки клінічних матеріалів до референт-лабораторій у Лондоні та Берліні. Минулого року дослідження виявили, що в Україні зафіксовані 5 штамів вірусу: B1 (найчисленніша група вірусів, що циркулює в Європі, походженням з Італії), B1.1 (трохи відрізняється за генетичною лінією від B1), B1.1.1 (циркулює на території Європи та Великої Британії), B l.5 (одна з найчисленніших група вірусів, що розповсюджена в Європі, походженням з Іспанії), B2 (віруси цієї групи циркулюють на 6 континентах та у 57 країнах світу). Найбільш розповсюджений вірус B1, рідше за інші зустрічається B2 – лише у Івано-Франківській області", - розповів Радуцький.

За його словами, у поточному році, за погодженням ВООЗ, Україна відправлятиме зразки частіше – раз на місяць. Останню партію зразків Центр громадського здоров’я відправив до Німеччини 20 січня. Зразки відбирались за регіональним принципом - по п’ять з кожної області. А також іще по п’ять від регіону - в пацієнтів з тяжким перебігом хвороби, котрі подорожували до Великої Британії. Водночас, прогнозує Радуцький, враховуючи завантаженість, на відповідь від референт-лабораторій ВООЗ можна розраховувати не раніше середини лютого.

"Ця ситуація є неприпустимою. Країна фактично позбавлена можливості оперативно реагувати на біологічні загрози", - зауважив Радуцький.

"В Україні з’явиться лабораторія, яка зможе виявляти штами COVID-19", - запевняє голова профільного парламентського комітету.

Як повідомлялось, за даними ВООЗ, британський штам коронавірусної хвороби виявлено вже у 60 країнах. Перші дослідження цього різновиду вірусу показують, що він більш смертоносний та поширюється швидше, ніж інші штампи COVID-19.

За минулий тиждень в Україні зафіксовано понад 30 тисяч випадків захворювання на COVID-19, що майже на 14 тисяч менше, ніж позаминулого тижня. В Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу - 2 516.

У світі станом на ранок 25 січня зафіксовано більше 99,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 71,7 млн осіб.