"Британський" штам коронавірусу може бути небезпечніше за звичайний — Джонсон

Попередні дані досліджень вчених свідчать про те, що британський штам коронавірусу призводить до більшої кількості смертей, ніж звичайний, заявив голова уряду Британії Борис Джонсон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Разом з тим видання зауважує, що поки остаточно не доведено, чи насправді "британський" штам вірусу становить більшу небезпеку, ніж "китайський ". Очікується, що вже наявні вакцини будуть дієвими як проти старого, так і проти нового штамів.

Дослідники після порівняння рівня смертності серед інфікованих звичайним коронавірусом та новим штамом попередньо дійшли висновку, що останній частіше призводить до смерті. Аналіз здійснювали науковці з дорадчої групи New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG).

Раніше дослідження вже показали, що новий штам поширюється легше, чим інші види коронавірусу.

"На додаток до швидшого розповсюдження, тепер також виявляється, що є деякі докази того, що новий штам, який вперше був виявлений у Лондоні та на південному сході (Англії - ред.), може бути пов'язаний з вищим ступенем смертності", - зазначив Джонсон.

Раніше Укрінформ повідомляв, що мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2, виявлений у Великій Британії у вересні 2020 року, зафіксований вже у 25 країнах Європи.

Він почав активно поширюватися наприкінці листопада — початку грудня. Через це багато країн почали закривати кордони з Великою Британією, а в самій країні посилили карантинні обмеження.