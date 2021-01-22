У Португалії п'ятий день поспіль - рекордна COVID-смертність

У Португалії вже п’ятий день поспіль, кількість померлих унаслідок пандемії хвороби COVID-19 протягом доби встановлює новий рекорд за увесь час епідемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Publico.

Протягом останньої доби у Португалії померли 234 пацієнти з коронавірусною хворобою. Це вже четвертий день, коли смертність унаслідок пандемії перевищує 200 осіб. Таким чином, загальна кількість смертельних випадків унаслідок пандемії у Португалії зросла до 9 920.

Протягом минулої доби у Португалії виявили 13 978 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість підтверджених випадків захворювання досягла 609 136.

У лікарнях країни наразі перебувають близько 5 780 пацієнтів з коронавірусом - на 149 більше, ніж учора; з них у реанімації перебувають 715 осіб.

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Протягом останньої доби у Португалії одужали від хвороби - 7 319 пацієнтів, а загальна їх кількість в країні зросла до 441 556.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98 092 928 випадків зараження коронавірусом. З них летальних – 2 100 464, а число тих, хто вже одужав, становить 70 486 766.