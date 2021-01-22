Угорщина першою в ЄС підписала угоду про купівлю російської COVID-вакцини

Угорщина, поки єдина серед країн ЄС, закупить у РФ два мільйони доз вакцини від коронавірусу Супутник V.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Пітер Сійярто під час візиту до Москви, повідомляє агенція Reuters.

"Я дуже радий повідомити, що сьогодні ми підписали угоду, згідно з якою Угорщина зможе придбати велику кількість російської вакцини трьома траншами", - зазначив Сіярто.

Угоду підписано після того, як угорський регулятор лікарських засобів дозволив використовувати британську вакцину виробництва AstraZeneca та російську Супутник V, оскільки влада Угорщини прагне скасувати карантинні заходи запроваджені через пандемію коронавірусу для стимулювання економіки.

Європейське агентство з лікарських засобів поки що не схвалила використання вакцини Супутник V.

Як відомо, російську вакцину від коронавірусної інфекції Супутник V розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї. Засіб був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 р. попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумніви щодо дієвості цієї вакцини.

Раніше в уряді Угорщини заявляли, що не будуть закуповувати російську вакцину від коронавірусу Супутник V, тому що Москва не має достатніх потужностей для виробництва вакцин.