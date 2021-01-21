Угорщина зареєструвала вакцину AstraZeneca і російську «Спутник V»

Регулятор лікарських засобів Угорщини зареєстрував дві вакцини від коронавірусу - розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом і російську "Спутник V".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами голови адміністрації прем'єр-міністра Гергелі Гуляса, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зараз домовляється у Москві про доставки препарата.

Зазначається, що, ймовірно, угорський уряд дозволив використовувати російську вакцину, аби пришвидшити зняття обмежувальних заходів у країні, які негативно впливають на економіку.

Раніше в уряді Угорщини заявляли, що не закуповуватимуть російської вакцини «Спутник V», бо РФ не має достатніх потужностей для виробництва вакцин.

Як повідомлялося, російську вакцину від коронавірусу «Спутник V» розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 р. незважаючи на те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів на цей час не схвалило використання "Спутник V".

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