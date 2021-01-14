Угорщина домовилася про закупівлю китайської COVID-вакцини Sinopharm

Угорщина підписала угоду з китайською фармацевтичною компанією Sinopharm про закупівлю вакцини від коронавірусу.

Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Ґерґей Гуляш, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Ми практично домовилися із Sinopharm. Перша партія може включати до одного мільйона доз», - повідомив Гуляш.

Він наголосив, що в рамках програми Євросоюзу вакцини прибували до країни занадто повільно - до 100 тисяч доз на день. Через це Угорщина продовжить переговори з Росією і Китаєм про додаткові закупівлі вакцин.

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Від початку епідемії в Угорщині зафіксували понад 347 тисяч випадків COVID-19, у тому числі 11 066 летальних. Нині у лікарнях перебувають понад 5 тисяч пацієнтів із коронавірусом.

За останніми даними Worldometer, у світі виявлено 93,372 млн випадків COVID-19, померли 1,997 млн осіб, вилікувалися - 66,612 млн.