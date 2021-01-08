Угорщина продовжить карантин до 1 лютого

Угорська влада продовжить карантинні обмеження та комендантську годину в країні до 1 лютого з метою запобігти новим зараженням на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Існуючі обмеження будуть продовжені до 1 лютого», - заявив прем’єр.

Він додав, що в середній школі продовжуватиметься дистанційна освіта на відміну від учнів початкової школи, які на цьому тижні відновили звичайне навчання.

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В Угорщині з 11 листопада були введені жорсткі карантинні обмеження, що передбачали закриття середньої школи, готелів та ресторанів (окрім їжі на виніс), заборону усіх зібрань, а також введення комендантської години з 19 години вечора.

Згідно з даними Worldometer, в Угорщині зареєстровано 337 743 випадків захворювань на COVID-19, з них майже 10,5 тисяч летальних.

Наразі країна отримала від Європейського Союзу 80 тисяч доз вакцини Pfizer, а 42 тисячі медичних працівників в Угорщині уже щепилися нею.

Фото: hungarytoday.hu