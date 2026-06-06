Угорщина обмежує видачу дозволів для іноземних трудових мігрантів

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виконуючи обіцянку, дану виборцям, обмежив приплив трудових мігрантів із країн, що не входять до ЄС.

Про це повідомляє dpa з посиланням на опублікований у суботу указ угорського уряду, передає Укрінформ.

З цього моменту більше не видаватимуться нові дозволи на проживання за програмою для трудових мігрантів, запровадженою попереднім урядом під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

За оцінками, в Угорщині наразі працює близько 90 000 працівників з країн, що не входять до ЄС, що становить близько 2% робочої сили країни.

Основна частина з них працює в автомобільній промисловості, на виготовленні акумуляторів, у будівництві, як сезонні працівники в сільському господарстві та в службах доставки. Більшість робітників приїжджають з Філіппін, України, Китаю, В'єтнаму та Індії.

Обмеження припливу трудових мігрантів було серед передвиборних обіцянок Мадяра.

Новий лідер виправдав свою обіцянку тим, що більше угорців повинні отримувати роботу, і що компаніям слід заборонити знижувати заробітну плату, наймаючи іноземців, хоча, за даними промислових асоціацій та асоціацій роботодавців, у багатьох секторах Угорщини існує дефіцит робочої сили.

Нововведене положення передбачає, що існуючі дозволи на проживання залишаються дійсними до закінчення терміну їх дії. Воно не уточнює, чи можна продовжити дозволи, термін дії яких закінчується.

Це не означає повного припинення видачі дозволів на проживання громадянам країн, що не входять до ЄС. Натомість заборона стосується спрощеної програми уряду Орбана для запрошення працівників, яка забезпечила відносно безперешкодний набір робітників з-за меж ЄС через агентства, контрольовані Орбаном.

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Наголошується, що саме цю практику Мадяр розкритикував під час передвиборчої кампанії, та пообіцяв вжити заходів.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб.

План заходів щодо національних меншин, погоджений із Угорщиною, стосується всіх національних меншин в Україні і буде впроваджений у 2026-2027 роках.

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