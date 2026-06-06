Погоджений з Угорщиною план заходів стосується всіх нацменшин в Україні - Качка

План заходів щодо національних меншин, погоджений із Угорщиною, стосується всіх національних меншин в Україні і буде впроваджений у 2026-2027 роках.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час спілкування із журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

Він зауважив, що Україна схвалила План дій з питань національних меншин ще минулого року як частини своїх зобовʼязань в межах першого переговорного Кластера «Основи» законодавства Європейського Союзу.

«Тепер Угорщина погодилась рухатись у межах Плану заходів щодо національних меншин. У тому числі мова про освітні питання, питання використання мов національних меншин (не лише угорською мовою). Це дуже важливо зауважити, що план стосується всіх національних меншин з офіційною мовою держав ЄС», - зазначив Качка.

Віцепрем’єр також заявив про суттєві зміни та перехід до конструктивного діалогу між Україною та Угорщиною за нового уряду Петера Мадяра.

Віцепрем’єр додав, що відповідно до Плану заходів, Україна його впровадить в 2026-2027 роках, тобто освітні питання можуть бути імплементовані цього року, а інші питання - наступного року.

Читайте також: Сибіга прокоментував можливий приїзд Мадяра до України наступного тижня

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що його уряд досяг всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини в країні, яка налічує близько 100 тисяч осіб.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий також зауважував, що Україна продовжуватиме сприяти розвитку освіти національних спільнот, їх мов та культур, зокрема й угорської. За його словами, для України домовленості з Угорщиною не означають нічого нового, тому що держава підтримує національні спільноти.

Коментуючи діалог з Угорщиною, глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах, яка ґрунтується на взаємоповазі та довірі.

Фото Укрінформу можна купити тут: