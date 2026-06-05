Лубінець провів зустріч з новою омбудсманкою РФ
Як передає Укрінформ, про це Лубінець повідомив у Фейсбуці.
"Спільно з Уповноваженою з прав людини в РФ проговорили низку важливих питань і, фактично, починаємо роботу з чистого аркуша", - зазначив Лубінець.
"Оскільки дипломатичні відносини між сторонами відсутні, домовилися про робочий формат взаємодії — обмін офіційними документами з цивільно-правових відносин відповідно до потреб громадян, які звертаються до наших інституцій", - поінформував Лубінець.
Він подякував Лантратовій за конструктивний діалог.
Окрему подяку Лубінець висловив "усім колегам та залученим органам, які щодня працюють над поверненням наших героїв та героїнь".
"Також важливу роль в організації цієї зустрічі відіграли Ірина Анатоліївна Костевич та білоруська сторона — дякую за сприяння та координацію", - зауважив Лубінець.
Як повідомляв Укрінформ, Держдума РФ 14 травня призначила уповноваженою з прав людини депутатку Яну Лантратову, яку в Україні звинувачують у депортації дітей.