Лубінець провів зустріч з новою омбудсманкою РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з новопризначеною російською омбудсманкою з прав людини Яною Лантратовою.

Як передає Укрінформ, про це Лубінець повідомив у Фейсбуці.

"Спільно з Уповноваженою з прав людини в РФ проговорили низку важливих питань і, фактично, починаємо роботу з чистого аркуша", - зазначив Лубінець.

"Оскільки дипломатичні відносини між сторонами відсутні, домовилися про робочий формат взаємодії — обмін офіційними документами з цивільно-правових відносин відповідно до потреб громадян, які звертаються до наших інституцій", - поінформував Лубінець.

Він подякував Лантратовій за конструктивний діалог.

Окрему подяку Лубінець висловив "усім колегам та залученим органам, які щодня працюють над поверненням наших героїв та героїнь".

"Також важливу роль в організації цієї зустрічі відіграли Ірина Анатоліївна Костевич та білоруська сторона — дякую за сприяння та координацію", - зауважив Лубінець.

Як повідомляв Укрінформ, Держдума РФ 14 травня призначила уповноваженою з прав людини депутатку Яну Лантратову, яку в Україні звинувачують у депортації дітей.