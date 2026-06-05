Сибіга прокоментував можливий приїзд Мадяра до України наступного тижня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував можливий приїзд прем’єр-міністра Угорщини Мадяра до України наступного тижня.

Про це Сибіга повідомив на пресконференції у Вінниці, передає Укрінформ.

«Я можу Вам підтвердити, що ми працюємо над зустріччю лідерів: Президента Зеленського і Прем’єра Мадяра», - сказав український міністр.

Сибіга зазначив, що сьогодні мав ще одну комунікацію - з Анітою Орбан, міністеркою закордонних справ Угорщини.

«Ми зараз працюємо над датою та місцем зустрічі», - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Мадяр заявив, що готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня.