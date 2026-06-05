Конгресмен США - українцям: Допомога вже у дорозі

Члени Палати представників США докладатимуть зусиль, аби Україна отримала необхідну їй допомогу у війні проти Росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив член Палати громад від Демократичної партії Браян Фітцпатрік, коментуючи схвалення законопроєкту про допомогу Україні.

“Хочу сказати нашим українським друзям та партнерам у світі, а особливо військовим на передовій: допомога вже прямує. Те, що відбулося сьогодні, це початок, а не кінець. Ми не сидітимемо склавши руки й не вважатимемо, що нашу роботу виконано”, - сказав Фітцпатрік.

Він зазначив, що спонукатиме сенаторів теж підтримати цей законопроєкт. “Ми стукатимемо у всі двері в Сенаті, ми проводитимемо там пресконференції, аби схилити їх до правильного вчинку, як зробила Палата представників. Оскільки цей законопроєкт - не про меседжі й не про чесноти, він - про допомогу людям, які борються не лише за Україну, а за весь світ”, - наголосив конгресмен.

Він додав, що США “мають зобовʼязання перед усім державами, що цінять свободу”. “Коли диктатор вдирається до демократії, ми завжди мусимо бути на стороні демократії. Коли б свободі не загрожувала небезпека, ми мусимо підтримувати свободу. Саме це робить Штати особливими. Неприпустимо відмовлятися від цього принципу зараз”, - зауважив Фітцпатрік.

Як повідомляв Укрінформ, нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Для набуття чинності цей законопроєкт ще має отримати схвалення контрольованого Республіканцями сенату.