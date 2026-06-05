Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України

Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про підтримку України та посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, документ підтримали 226 законодавців, а 195 виступили проти.

“У законопроєкті йдеться про війну між Україною та Росією, надання підтримки Україні та певним європейським державам, а також запровадження покарання для Росії та інших іноземних сторін”, - вказується в пояснювальній записці.

Як зазначається, у разі набуття законопроєктом чинності, буде створено фонд відбудови України та продовжено повноваження президента США стосовно надання їй військової допомоги. Окрім того, передбачається розширити санкційні заходи проти Росії.

Документ ще має бути схвалений у Сенаті, але наразі це малоймовірно, оскільки більшість у верхній палаті Конгресу утримує Республіканська партія.

За даними CNN, спікер Палати громад Майк Джонсон закликав республіканців не підтримувати законопроєкт, аби “дати президентові Трампу простір для перемовин з Росією”.

Проте 18 республіканців підтримали документ. Таким чином ця ініціатива стала двопартійною.

“Це - історичний законопроєкт, адже його підтримали майже 20 членів Республіканської партії та більшість представників Демократичної. Це - комплексний законопроєкт, що охоплює і питання відповідальності Росії за злочини, і питання викрадення українських дітей. Так само цей законопроєкт передбачає санкційну політику”, - заявила посол України у США Ольга Стефанішина.

Вона додала, що законопроєктом передбачений також доступ України до оборонних кредитів. “Передбачене регулярне включення до оборонного бюджету США певної суми на рівні 200 млн дол , але це може змінитися. Це - важливе положення передусім не через обсяги певних сум, а тому, що на рівні закону врегульовуються ці питання”, - зазначила дипломатка.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп схвально сприйняв ідею зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна.

Фото Укрінформу можна купити тут