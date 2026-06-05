Сибіга: Лист Зеленського - це шанс для Путіна закінчити війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що відкритий лист Президента Володимира Зеленського - це шанс для очільника Кремля Володимира Путіна закінчити війну.

Про це глава МЗС сказав на пресконференції у Вінниці, передає кореспондент Укрінформу.

«Цей лист, взагалі-то, – це шанс для Путіна нарешті закінчити війну, закінчити цю агресію. Це об’єктивний аналіз того, де зараз ми знаходимось. Україна прагне справедливого миру. Ми хочемо закінчити цю війну. І зараз вкотре ми бачимо, хто... зацікавлений у продовженні агресії», - заявив Сибіга.

За його словами, Україна має реалістичні пропозиції, як максимально задіяти дипломатичний інструментарій.

«І цей лист, направлений Президентом, він публічно оприлюднений. Також ми передали його дипломатичними каналами, ми його зареєстрували на майданчиках міжнародних організацій, включаючи ООН», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що Україні немає чого приховувати, «а якщо Путін ховається,.. це лише нарощує негативні тенденції» і створює ще більші загрози для російського суспільства та економіки РФ.

«І цей лист чітко це демонструє. Час провести зустріч, час для розмови на такому рівні, аби наблизити справедливий та гідний мир», - заявив Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. За його словами, така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві.