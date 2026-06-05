Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться із Зеленським для обговорення мирних перемовин - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, передає Укрінформ.
За словами джерел, зустріч, яка ґрунтується на нових зусиллях щодо припинення війни, наразі запланована на вечір неділі у Великій Британії. Плани Зеленського ще можуть змінитися, і зустріч може бути перенесена, додали ці особи.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п’ятницю, що лідери трьох країн зустрінуться із Зеленським найближчими днями.
«Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти», — сказав він, виступаючи на саміті ЄС та Західних Балкан у Тіваті, Чорногорія.
Останній дипломатичний поштовх з’явився після того, як Зеленський запропонував нові мирні переговори з Володимиром Путіним, надіславши у четвер відкритий лист російському диктатору. Велика Британія, Франція та Німеччина вбачають можливість посадити Путіна за стіл переговорів, оскільки Україна досягає дедалі більшого успіху у війні завдяки ударам безпілотників углиб території Росії.
Крім того, мирні переговори з Росією під егідою США зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередив свою увагу на конфлікті з Іраном.
«В ЄС хтось має взяти на себе ініціативу, у Трампа немає на це часу. Він занадто зайнятий Ормузькою протокою, і Європа має взяти на себе роль у припиненні війни», — заявив виданню прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у п’ятницю в Тіваті.
Речники урядів Франції та Німеччини, Великої Британії та України не коментували офіційно можливу зустріч.
Намагання змусити Європу очолити нові мирні переговори викликали настороженість у деяких країн. За словами осіб, обізнаних у цьому питанні, на нещодавній зустрічі послів ЄС країни Балтії заявили, що блок повинен діяти обережно. Інші висловилися за те, щоб до початку будь-яких нових зусиль провести додаткові обговорення цього питання, зауваживши про закриту зустріч на умовах анонімності.
Ще одним питанням, яке розділяє ЄС, є те, чи призначати спеціального посланця ЄС для переговорів з Путіним. Такі країни як Австрія висловили зацікавленість у цьому під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ блоку. Але інші попередили, що така посада може зіграти на руку Росії.
«Це пастка, в яку Росія хоче, щоб ми потрапили, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє. Вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні — давайте не потрапляти в цю пастку», – сказала головна дипломатка Кая Каллас на зустрічі.
Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон вважає «хорошою ініціативою» пропозицію Президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч із Володимиром Путіним.
Фото архівне: Телеграм / Володимир Зеленський