Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться із Зеленським для обговорення мирних перемовин - Bloomberg

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися на вихідних з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, передає Укрінформ.

За словами джерел, зустріч, яка ґрунтується на нових зусиллях щодо припинення війни, наразі запланована на вечір неділі у Великій Британії. Плани Зеленського ще можуть змінитися, і зустріч може бути перенесена, додали ці особи.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п’ятницю, що лідери трьох країн зустрінуться із Зеленським найближчими днями.

«Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти», — сказав він, виступаючи на саміті ЄС та Західних Балкан у Тіваті, Чорногорія.

Останній дипломатичний поштовх з’явився після того, як Зеленський запропонував нові мирні переговори з Володимиром Путіним, надіславши у четвер відкритий лист російському диктатору. Велика Британія, Франція та Німеччина вбачають можливість посадити Путіна за стіл переговорів, оскільки Україна досягає дедалі більшого успіху у війні завдяки ударам безпілотників углиб території Росії.

Крім того, мирні переговори з Росією під егідою США зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередив свою увагу на конфлікті з Іраном.

«В ЄС хтось має взяти на себе ініціативу, у Трампа немає на це часу. Він занадто зайнятий Ормузькою протокою, і Європа має взяти на себе роль у припиненні війни», — заявив виданню прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у п’ятницю в Тіваті.

Речники урядів Франції та Німеччини, Великої Британії та України не коментували офіційно можливу зустріч.

Намагання змусити Європу очолити нові мирні переговори викликали настороженість у деяких країн. За словами осіб, обізнаних у цьому питанні, на нещодавній зустрічі послів ЄС країни Балтії заявили, що блок повинен діяти обережно. Інші висловилися за те, щоб до початку будь-яких нових зусиль провести додаткові обговорення цього питання, зауваживши про закриту зустріч на умовах анонімності.

Ще одним питанням, яке розділяє ЄС, є те, чи призначати спеціального посланця ЄС для переговорів з Путіним. Такі країни як Австрія висловили зацікавленість у цьому під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ блоку. Але інші попередили, що така посада може зіграти на руку Росії.

«Це пастка, в яку Росія хоче, щоб ми потрапили, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє. Вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні — давайте не потрапляти в цю пастку», – сказала головна дипломатка Кая Каллас на зустрічі.

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон вважає «хорошою ініціативою» пропозицію Президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч із Володимиром Путіним.

Фото архівне: Телеграм / Володимир Зеленський