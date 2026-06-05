Рада Європи допомагає Україні готувати новий етап децентралізації - генсек Конгресу місцевих та регіональних влад
Про це генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Матьє Морі розповів в коментарі кореспонденту Укрінформу на полях міжнародного саміту мерів в Нансі.
«Лише вчора я залишив засідання Комітету міністрів, яке було присвячене Україні, щоб приїхати сюди. І зараз повертаюся до Ради Європи, щоб взяти участь у щотижневій робочій групі щодо України, яку проводить генсек Ради Європи. Тож ви (Україна - ред.) були і залишаєтесь пріоритетом номер один для Ради Європи», - сказав Морі.
За його словами, Конгрес місцевих і регіональних влад підтримує демократичну стійкість України, зокрема реформу децентралізації.
«Ця реформа відіграла ключову роль у здатності українських міст протистояти російській агресії. Зараз ми працюємо з місцевою та регіональною владою, асоціаціями, парламентом, урядом і Офісом Президента, щоб підготувати наступний етап цієї реформи. Нову модель децентралізації вже винесено на обговорення, і щодо неї триває поглиблений діалог з українськими учасниками», - зазначив генсек Конгресу.
Він додав, що за підтримки Конгресу українські громади розвивають власні практики демократії. Так звані «громадянські асамблеї» вже з’явилися у Києві, Львові та Рівному. Вони демонструють, що місцева демократія продовжує функціонувати попри війну.
За словами Морі, Рада Європи також працює над умовами проведення майбутніх виборів - як місцевих, так і національних.
«Ми також починаємо працювати над складним питанням перехідного врядування на звільнених територіях, тимчасово окупованих територіях і в громадах, розташованих поблизу лінії фронту. В Україні ми допомагаємо будувати інституції, які гарантуватимуть демократію, стабільність і безпеку на десятиліття вперед», - поділився Морі.
Як повідомляв Укрінформ, Конгрес Ради Європи продовжить підтримку децентралізації та плану відбудови України.