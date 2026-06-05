Макрон назвав хорошою ініціативою пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним

«Лист Президента Зеленського Володимиру Путіну з пропозицією зустрічі - це хороша ініціатива. Ми завжди відстоювали прямі переговори між Україною та Кремлем», - сказав французький лідер.

За його словами, саме Україна та Росія зараз можуть визначити параметри можливого припинення вогню та мирного плану, «а європейці можуть у цьому допомогти».

Макрон зауважив, що Європа робить значний внесок у військові зусилля українців, а також готова після завершення дискусій про мир долучитись до його нової архітектури.

"Україна – суверенна держава, а ми - Франція, Німеччина та Велика Британія - тісно залучені і скоро знов зустрінемось із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки", - додав Макрон.

Він також повідомив, що на 13 - 14 липня, коли у Франції відзначають національне свято - День взяття Бастилії, запросив до Парижа учасників Коаліції охочих, щоб організувати зустріч та «структурувати домовленості».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

Саміт ЄС - Західні Балкани проводиться 5 червня в місті Тиват, Чорногорія.

Фото: ОП