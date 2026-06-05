Глава МЗС Словаччини прибув з візитом в Україну і зустрівся з Сибігою у Вінниці

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув з візитом в Україну і розпочав його у Вінниці з вшанування пам’яті українських захисників.

Про це повідомив у соцмережі Х глава української дипломатії Андрій Сибіга, передає Укрінформ. Glad to welcome my Slovak colleague Juraj Blanár @SlovakiaMFA in Vinnytsia, the heart of Ukraine’s historic Podillia region.



We began the visit by honoring the memory of Ukrainian defenders who gave their lives resisting Russia’s aggression, together with regional authorities.… pic.twitter.com/00yjWrFi6V — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 5, 2026 «Радий вітати свого словацького колегу, міністра закордонних справ Юрая Бланара у Вінниці - серці історичного регіону Поділля», - написав Сибіга. Він поінформував, що глави МЗС разом із представниками обласної влади вшанували пам’ять українських захисників, які віддали життя у боротьбі проти російської агресії. «Це символічний початок візиту, присвяченого практичній співпраці, добросусідству та нашому спільному європейському майбутньому», - зазначив міністр закордонних справ України. Читайте також: Сибіга заявив про новий етап українсько-угорських відносин Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте 3 червня відвідав Київ з офіційним візитом.