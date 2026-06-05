Глава МЗС Словаччини прибув з візитом в Україну і зустрівся з Сибігою у Вінниці
Про це повідомив у соцмережі Х глава української дипломатії Андрій Сибіга, передає Укрінформ.
Glad to welcome my Slovak colleague Juraj Blanár @SlovakiaMFA in Vinnytsia, the heart of Ukraine’s historic Podillia region.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 5, 2026
We began the visit by honoring the memory of Ukrainian defenders who gave their lives resisting Russia’s aggression, together with regional authorities.… pic.twitter.com/00yjWrFi6V
«Радий вітати свого словацького колегу, міністра закордонних справ Юрая Бланара у Вінниці - серці історичного регіону Поділля», - написав Сибіга.
Він поінформував, що глави МЗС разом із представниками обласної влади вшанували пам’ять українських захисників, які віддали життя у боротьбі проти російської агресії.
«Це символічний початок візиту, присвяченого практичній співпраці, добросусідству та нашому спільному європейському майбутньому», - зазначив міністр закордонних справ України.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте 3 червня відвідав Київ з офіційним візитом.