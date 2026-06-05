Глава МЗС Словаччини прибув з візитом в Україну і зустрівся з Сибігою у Вінниці

Глава МЗС Словаччини прибув з візитом в Україну і зустрівся з Сибігою у Вінниці

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Укрінформ
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув з візитом в Україну і розпочав його у Вінниці з вшанування пам’яті українських захисників.

Про це повідомив у соцмережі Х глава української дипломатії Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

«Радий вітати свого словацького колегу, міністра закордонних справ Юрая Бланара  у Вінниці  - серці історичного регіону Поділля», - написав Сибіга.

Він поінформував, що глави МЗС разом із представниками обласної влади вшанували пам’ять українських захисників, які віддали життя у боротьбі проти російської агресії.

«Це символічний початок візиту, присвяченого практичній співпраці, добросусідству та нашому спільному європейському майбутньому», - зазначив міністр закордонних справ України.

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Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте 3 червня відвідав Київ з офіційним візитом.

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