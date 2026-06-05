Бабіш - про зустріч із Зеленським в Єревані: Обговорювали транспортування азербайджанських нафти і газу

Президент України та голова уряду Чехії під час двосторонніх переговорів на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані обговорювали питання транспортування азербайджанських енергоносіїв через територією України.

«Я запитав Президента Зеленського, чи дозволить Україна транспортувати азербайджанську нафту та газ через свою територію. Він відповів, що це можливо», - наголосив чеський прем’єр.

Бабіш зазначив, що Чехії необхідно «виконати всі домовленості» з Азербайджаном щодо постачання газу. За його словами, «Азербайджан є найбільшим постачальником сирої нафти до Чехії».

Крім цього, чеський урядовець зазначив, що Баку та Прага також розвивають і торговельні відносини, зокрема, обговорюють створення спільних підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський та глава уряду Чехії Андрей Бабіш на зустрічі у Єревані обговорили відносини двох країн.

Фото: ОП