Бабіш - про зустріч із Зеленським в Єревані: Обговорювали транспортування азербайджанських нафти і газу

Бабіш - про зустріч із Зеленським в Єревані: Обговорювали транспортування азербайджанських нафти і газу

Укрінформ
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш обговорював із Президентом України Володимиром Зеленським питання транспортування азербайджанських нафти та газу через українську територію.

Про це повідомляє Report.az, передає Укрінформ.

Президент України та голова уряду Чехії під час двосторонніх переговорів на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані обговорювали питання транспортування азербайджанських енергоносіїв через територією України.

«Я запитав Президента Зеленського, чи дозволить Україна транспортувати азербайджанську нафту та газ через свою територію. Він відповів, що це можливо», - наголосив чеський прем’єр.

Бабіш зазначив, що Чехії необхідно «виконати всі домовленості» з Азербайджаном щодо постачання газу. За його словами, «Азербайджан є найбільшим постачальником сирої нафти до Чехії».

Крім цього, чеський урядовець зазначив, що Баку та Прага також розвивають і торговельні відносини, зокрема, обговорюють створення спільних підприємств.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський та глава уряду Чехії Андрей Бабіш на зустрічі у Єревані обговорили відносини двох країн.

Фото: ОП

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