Федоров і Рютте синхронізували пріоритети перед наступним «Рамштайном»

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час якої сторони синхронізували пріоритети перед наступним засіданням «Рамштайн» — у фокусі ППО, боєприпаси та українські дрони.

Як передає Укрінформ, про це Федоров повідомляє у Телеграмі.

«Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони. Окремий фокус — протиповітряна оборона та антибалістичний захист», - зазначив Федоров.

За його словами, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни.

«Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних», - підкреслив Федоров.

За його словами, серед ключових пріоритетів співпраці: внески партнерів у програму PURL; постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей; снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; фінансування виробництва українських дронів.

Окремо сторони обговорили розвиток win-win співпраці між Україною і НАТО.

«Працюємо над запуском ініціативи UNITE — Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти та технологічні рішення», - поіформував Федоров.

Він подякував Рютте за координацію зусиль союзників для підготовки максимально ефективного засідання у форматі «Рамштайн».

Як повідомляв Укрінформ, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у супроводі голови ДСНС Андрія Даника відвідав місця російських ударів у Шевченківському районі Києва, де в ніч на 24 травня загинули троє людей.

Фото: Генштаб ЗСУ