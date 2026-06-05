Експерт: Відкритий лист Зеленського формально адресований Путіну, а реально - міжнародній спільноті
Таку думку політолог висловив в коментарі Укрінформу.
«Я не чекаю прямої і негайної відповіді від Путіна. Сьогодні він виступає на форумі у Петербурзі. Подивимось, що він скаже, але з високою вірогідністю, на даний момент, очікувати схвальної відповіді від нього не варто. І це пов'язано, по-перше, з тим, що Путін не хоче припиняти війну саме зараз. По-друге, він хоче переговорів не з Україною, а лише з американцями. Саме тому я вважаю, що цей лист формально адресований Путіну, а реально - в тому числі і президенту США, бо тут потрібні зусилля і міжнародної спільноти, і американської дипломатії», - сказав Фесенко.
Він зазначив, що цей лист за головним своїм змістом - це міжнародна стратегічна комунікація. Саме тому його спрямували в ООН та інші міжнародні організації, а також партнерам.
«Є реакція від Трампа, стримана, але позитивна. Реакції від Росії поки немає, і, я думаю, що, враховуючи, що в цьому листі є пряма критика Путіна і дій Росії, очікувати, що буде якась позитивна реакція з їхнього боку, не варто. Тому давайте без ілюзій: думати, що після цього листа почнуться реальні мирні переговори, думаю, не варто. Для того, щоб мирні переговори почалися, потрібно, щоб Сполучені Штати продемонстрували активні дії, а не просто пасивно чекали почнуть чи не почнуть домовлятися між собою Росія і Україна. Ні, тут потрібні конкретні дії. Без посередника реальні мирні переговори не почнуться», - наголосив політолог.
Він також зауважив, що цей лист руйнує інформаційну кампанію Росії, якою вона намагається переконати світ і навіть українців, що мирних переговорів не хоче українська влада.
«Росія останніми місяцями просуває достатньо прості тези, що це вона хоче переговорів, а Київ відмовляється, що Зеленський не хоче миру. Теза, що Зеленський не хоче миру, активно просувається і на заході, більше того, і в Україні через соціальні мережі. Лист Зеленського руйнує цю пропагандистську інформаційну політичну кампанію Росії», - сказав Фесенко.
Тепер, на думку політолога, росіяни або мають відгукнутися на цю ініціативу і погодитись на початок мирних переговорів, або вони відкинуть цю ініціативу і тоді буде очевидним, що Росія не хоче реальних мирних переговорів.
Більше того, за його словами, у листі чітко окреслена й позиція України – на час перемовин має бути запроваджене припинення вогню.
«Принципово важлива теза - на час мирних переговорів (а це точно не одна зустріч, це складно і, скоріше за все, тривалий процес) має бути припинення вогню. Оце ключова теза. І далі, обмін полоненими всіх на всіх, вирішення гуманітарних питань і так далі. Тому це, безумовно, конкретні мирні пропозиції», - зазначив Фесенко.
Коментуючи відкритого листа Зеленського, він підсумував, що це правильний крок, але очікувати швидкого і конкретного результату, тим більше з російського боку, поки не варто. «Це лише початок процесу на його новому етапі. Це намагання відновити, реанімувати мирні переговори», - акцентував він.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 4 червня, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Президент України зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві.
Фото: ОП