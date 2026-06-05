Експерт: Відкритий лист Зеленського формально адресований Путіну, а реально - міжнародній спільноті

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що не варто чекати негайної відповіді від російського лідера Володимира Путіна на відкритого листа Президента Володимира Зеленського.

Таку думку політолог висловив в коментарі Укрінформу.

«Я не чекаю прямої і негайної відповіді від Путіна. Сьогодні він виступає на форумі у Петербурзі. Подивимось, що він скаже, але з високою вірогідністю, на даний момент, очікувати схвальної відповіді від нього не варто. І це пов'язано, по-перше, з тим, що Путін не хоче припиняти війну саме зараз. По-друге, він хоче переговорів не з Україною, а лише з американцями. Саме тому я вважаю, що цей лист формально адресований Путіну, а реально - в тому числі і президенту США, бо тут потрібні зусилля і міжнародної спільноти, і американської дипломатії», - сказав Фесенко.

Він зазначив, що цей лист за головним своїм змістом - це міжнародна стратегічна комунікація. Саме тому його спрямували в ООН та інші міжнародні організації, а також партнерам.

«Є реакція від Трампа, стримана, але позитивна. Реакції від Росії поки немає, і, я думаю, що, враховуючи, що в цьому листі є пряма критика Путіна і дій Росії, очікувати, що буде якась позитивна реакція з їхнього боку, не варто. Тому давайте без ілюзій: думати, що після цього листа почнуться реальні мирні переговори, думаю, не варто. Для того, щоб мирні переговори почалися, потрібно, щоб Сполучені Штати продемонстрували активні дії, а не просто пасивно чекали почнуть чи не почнуть домовлятися між собою Росія і Україна. Ні, тут потрібні конкретні дії. Без посередника реальні мирні переговори не почнуться», - наголосив політолог.

Він також зауважив, що цей лист руйнує інформаційну кампанію Росії, якою вона намагається переконати світ і навіть українців, що мирних переговорів не хоче українська влада.

«Росія останніми місяцями просуває достатньо прості тези, що це вона хоче переговорів, а Київ відмовляється, що Зеленський не хоче миру. Теза, що Зеленський не хоче миру, активно просувається і на заході, більше того, і в Україні через соціальні мережі. Лист Зеленського руйнує цю пропагандистську інформаційну політичну кампанію Росії», - сказав Фесенко.

Тепер, на думку політолога, росіяни або мають відгукнутися на цю ініціативу і погодитись на початок мирних переговорів, або вони відкинуть цю ініціативу і тоді буде очевидним, що Росія не хоче реальних мирних переговорів.

Більше того, за його словами, у листі чітко окреслена й позиція України – на час перемовин має бути запроваджене припинення вогню.

«Принципово важлива теза - на час мирних переговорів (а це точно не одна зустріч, це складно і, скоріше за все, тривалий процес) має бути припинення вогню. Оце ключова теза. І далі, обмін полоненими всіх на всіх, вирішення гуманітарних питань і так далі. Тому це, безумовно, конкретні мирні пропозиції», - зазначив Фесенко.

Коментуючи відкритого листа Зеленського, він підсумував, що це правильний крок, але очікувати швидкого і конкретного результату, тим більше з російського боку, поки не варто. «Це лише початок процесу на його новому етапі. Це намагання відновити, реанімувати мирні переговори», - акцентував він.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 4 червня, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Президент України зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві.

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