МЗС - про інцидент у порту Констанци: Україна вчасно поінформувала Румунію, і ситуацію взяли під контроль

Інцидент з дроном у порту Констанци підтверджує загрозу російської агресії для всього регіону, а ефективна координація між Україною та сусідніми країнами є ключовою для мінімізації її наслідків.

Про це заявив у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Тихий зазначив, що ВМС України вчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування внаслідок російського глушіння сигналу. Відтоді профільні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку району. Речник МЗС підкреслив, що така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.

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«Цей інцидент вкотре демонструє, що триваюча повномасштабна російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовою для мінімізації її наслідків для сусідніх країн», - наголосив Тихий.

Як повідомляв Укрінформ, у порту Констанца стався вибух невдовзі після виявлення морського дрона. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Речник Військово-морських сил (ВМС) Александру Туртуріке заявив, що дрон помітили в п'ятницю вранці поблизу штабу Румунського агентства з порятунку на морі (ARSVOM), яке розташоване в порту Констанца.

Україна підтвердила, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.