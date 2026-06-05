Сибіга: Працюємо над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових переговорів зі Словаччиною
Про це на пресконференції за підсумками переговорів з міністром закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юраєм Бланарем у Вінниці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент Укрінформу.
Глава української дипломатії нагадав, що Словаччина не проти відкриття першого та наступних кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС. «Україна цінує підтримку Словаччини і нашого вступу до ЄС. Сьогодні міністр Бланар підтвердив мені, що Словаччина готова підтримати відкриття першого та інших кластерів переговорів. Дякую за цю своєчасну політичну підтримку. Переконаний, що вступ України до ЄС відповідає інтересам сусідньої дружньої Словаччини, ваших людей та бізнесів», - сказав Сибіга.
За його словами, під час переговорів міністри окремо приділили увагу розвитку двосторонніх механізмів взаємодії:
Сибіга зазначив, що Україна та Словаччина мають ефективний формат міжурядових консультацій, який дозволяє системно просувати спільні проекти та координувати рішення.
«Працюємо над датою та місцем проведення наступного раунду таких консультацій», - резюмував міністр МЗС України.
Як повідомлялось, 5 червня у Вінниці відбулись переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрая Бланара.