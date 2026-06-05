Для громадян РФ після війни застосують особливі обмежувальні процедури щодо відвідування України - Сибіга

Для громадян РФ, які вирішать відвідати Україну, після завершення російсько-української війни будуть застосовуватися особливі обмежувальні заходи.

Про це на пресконференції у Вінниці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

«Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави (після війни - ред.) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України», - сказав Сибіга.

Він зазначив, що не бачить загрози масового напливу мігрантів з Росії по завершенні війни.

Як повідомлялося, за даними Фонду народонаселення ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть. Основні причини - відплив біженців, падіння народжуваності та збільшення рівня смертності внаслідок прямого й опосередкованого впливу війни.