Україна відкрита до спільних оборонних проєктів зі Словаччиною - Сибіга
Про це повідомив Сибіга на пресконференції за підсумками переговорів з Бланаром у Вінниці, передає кореспондент Укрінформу.
«Обговорили перспективи поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості: Україна відкрита до спільних оборонних проєктів із партнерами, зокрема в рамках інструменту SAFE. Ми готові до такої співпраці зі Словаччиною, адже зміцнення оборонних спроможностей України водночас посилює безпеку Європи», - сказав Сибіга.
За його словами, Україна цінує підтримку Словаччиною всіх 20 пакетів санкцій ЄС проти Росії.
«Санкції — це інструмент примусу Росії до миру. Проте тиск необхідно посилювати в критичних для бюджету РФ секторах. Ми розраховуємо на подальшу взаємодію на цьому напрямі», - зазначив міністр.
Він також підкреслив, що Україна високо цінує практичний внесок Словаччини в міжнародну коаліцію з розмінування та коаліцію з будівництва укриттів.
«Це важлива допомога, яка рятує життя людей сьогодні та створює умови для безпечного відновлення українських громад завтра», - сказав він.
Глава МЗС назвав переговори зі словацьким колегою відвертими, предметними та прагматичними.
За його словами, сторони обговорили безпекову ситуацію та ситуацію на полі бою.
«Наші позиції сьогодні є одними з найсильніших за останні роки, саме тому Росія, яка не здатна досягти своїх цілей на полі бою, посилює терор проти цивільних. Тому настільки критично важливим є посилення протиповітряної оборони, на це зараз спрямовані всі наші зусилля», - заявив він.
Також, за словами Сибіги, міністри детально обговорили реалізацію домовленостей між Президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Робертом Фіцо.
«Активно працюємо над подальшими зустрічами та заходами», - підкреслив глава МЗС.
Як повідомлялось, 5 червня у Вінниці відбулись переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрая Бланара.