Україна відкрита до спільних оборонних проєктів зі Словаччиною - Сибіга

Міністри закордонних справ України і Словаччини Андрій Сибіга та Юрай Бланар обговорили поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомив Сибіга на пресконференції за підсумками переговорів з Бланаром у Вінниці, передає кореспондент Укрінформу.

«Обговорили перспективи поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості: Україна відкрита до спільних оборонних проєктів із партнерами, зокрема в рамках інструменту SAFE. Ми готові до такої співпраці зі Словаччиною, адже зміцнення оборонних спроможностей України водночас посилює безпеку Європи», - сказав Сибіга.

За його словами, Україна цінує підтримку Словаччиною всіх 20 пакетів санкцій ЄС проти Росії.

«Санкції — це інструмент примусу Росії до миру. Проте тиск необхідно посилювати в критичних для бюджету РФ секторах. Ми розраховуємо на подальшу взаємодію на цьому напрямі», - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна високо цінує практичний внесок Словаччини в міжнародну коаліцію з розмінування та коаліцію з будівництва укриттів.

«Це важлива допомога, яка рятує життя людей сьогодні та створює умови для безпечного відновлення українських громад завтра», - сказав він.

Глава МЗС назвав переговори зі словацьким колегою відвертими, предметними та прагматичними.

За його словами, сторони обговорили безпекову ситуацію та ситуацію на полі бою.

«Наші позиції сьогодні є одними з найсильніших за останні роки, саме тому Росія, яка не здатна досягти своїх цілей на полі бою, посилює терор проти цивільних. Тому настільки критично важливим є посилення протиповітряної оборони, на це зараз спрямовані всі наші зусилля», - заявив він.

Також, за словами Сибіги, міністри детально обговорили реалізацію домовленостей між Президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

«Активно працюємо над подальшими зустрічами та заходами», - підкреслив глава МЗС.

Як повідомлялось, 5 червня у Вінниці відбулись переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрая Бланара.