Україна підтвердила, що морський безпілотник через ворожі РЕБи опинився біля Румунії

Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

«Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у порту Констанца стався вибух невдовзі після того, як було знайдено морський дрон. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Речник Військово-морських сил (ВМС) Александру Туртуріке заявив, що дрон було помічено в п'ятницю вранці поблизу штабу Румунського агентства з порятунку на морі (ARSVOM), яке знаходиться в порту Констанца.