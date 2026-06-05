ППО знешкодила 198 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

ППО знешкодила 198 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Укрінформ
Сили протиповітряної оборони знешкодили 198 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

З 18:00 4 червня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово захопленої Запорізької області, а також 216 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 7:30 4 червня ППО збила / подавила 198 БПЛА на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 16 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі дрони.

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Як повідомляв Укрінформ, кілька годин поспіль російські дрони атакували Запоріжжя, постраждали 16 людей.

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