Сили безпілотних систем за п'ять місяців знищили й уразили 174 засоби ППО росіян

Сили безпілотних систем ЗСУ за п'ять місяців поточного року знищили та вразили 174 зенітні ракетні комплекси та радіолокаційні станції російських загарбників.

Як передає Укрінформ, про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив в Інстаграмі.

"ППОпад - повибивані шибки у болота: 174 ЗРК та РЛС протягом січня-травня винесли птахи СБС, щоб не доводилося ввічливо роззуватися у передпокої волелюбному українському птаху, мандруючи до Уралу", - зазначив Бровді.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по 18 нафтових об’єктах російських загарбників у РФ і на тимчасово захоплених українських територіях.

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