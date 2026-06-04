Українські військові заявили, що взяли Горлівку під дроновий контроль

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ Збройних сил України заявили про взяття під дроновий контроль тимчасово окупованої росіянами Горлівки Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дописі бригади у Фейсбуці.

"Лицарські пілоти взяли Горлівку під контроль", - зазначили у 28-й ОМБр.

"Оператори батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає", — заявили у бригаді.

Як зазначили військові, "саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами".

Як повідомляв Укрінформ, бійці батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади завдали ударів по логістиці російських загарбників в Луганській області, діставшись до самого КПП "Ізварине" – більш ніж за 205 км углиб контрольованої ворогом території.

Фото ілюстративне: Генштаб