Сили безпілотних систем уразили російські екіпажі дронів і розрахунки ППО в Донецькому аеропорту

Бійці 1-о окремого центру Сил безпілотних систем провели операцію з ліквідації та ураження російських екіпажів безпілотників, зенітних розрахунків ППО і складів на території Донецького аеропорту, який загарбники перетворили на військово-логістичний хаб.

Як передає Укрінформ, про це 1-й окремий центр безпілотних систем ЗСУ повідомив у Фейсбуці.

"1 окремий центр СБС (14 полк) взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, здійснивши першу в сучасній історії операцію такого типу", - ідеться у дописі.

Як пояснили військові, "окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БПЛА "Шахед". Наш підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим".

У 1-му ОЦ заявили: "Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти.

Ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів ми повністю деградуємо аеродромну екосистему. Результат нашої роботи - ліквідовані установки "Шахедів", знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна".

За словами відповідального за планування операції, офіцера 1 окремого центру СБС Серафима "Фалько" Гордієнка, "вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника".

Як повідомляв Укрінформ, пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по двох локомотивах, які російські загарбники використовували для забезпечення військової логістики в тимчасово окупованому Криму.

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