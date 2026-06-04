Україна просить у Німеччини ракети до Patriot в обмін на перехоплювачі, вироблені в майбутньому - Bloomberg

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням надати цього року десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів, оскільки Київ прагне посилити свою протиповітряну оборону від посилених російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна запропонувала угоду, за якою отримає ракети для систем Patriot зараз в обмін на надання Німеччині ракет-перехоплювачів, які, як очікується, будуть вироблені у майбутньому, повідомили джерела, що попросили не розкривати їхніх імен.

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Уряд Німеччини наразі розглядає запит України та ще не ухвалив рішення, хоча оголошення про нього може бути зроблене незадовго до або під час саміту НАТО у липні, повідомило одне з джерел.

Речник міністерства оборони Німеччини відмовився від коментарів. Речник Президента України Володимира Зеленського не зміг одразу прокоментувати ситуацію, заявивши, що потребує часу для перевірки інформації.

Зазначається, що скорочення арсеналів європейських країн ускладнює пошук необхідного озброєння, а Німеччина наразі є єдиною країною ЄС, здатною зробити вагомий внесок.

Як повідомляв Укрінформ, після важкої зими з великою кількістю ворожих ракетних та дронових атак у силах ППО спостерігається дефіцит ракет до різних систем. Йдеться як про ракети до систем Patriot, так і до NASAMS та IRIS-T.

Фото: Бундесвер