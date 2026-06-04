Битва за Україну. День тисяча п’ятсот шістдесят другий

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять дітей, яких вбила Росія. Рада ЄС розпочала процес відкриття кластера у переговорах про вступ до ЄС

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот шістдесят другий день Великої війни: чим жили Україна та українці 4 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

4 червня – День вшанування пам’яті дітей, загиблих внаслідок війни. Росією вбито щонайменше 707 українських дітей з початку повномасштабного вторгнення та більш як 2 700 поранено, 19 546 депортованих і примусово переміщених дітей. Наймолодшій жертві російського терору було всього 2 дні від народження. Світла памʼять маленьким безневинним жертвам...

Виступаючи на церемонії вшанування пам’яті українських дітей – жертв агресії Президент Зеленський заявив, що Росія має понести покарання за злочини, вчинені проти українських дітей – Зеленський у соцмережі.

МЗС України до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії, закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою негайного, безпечного та безумовного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей – МЗС України.

В Одесі заклали яблуневий сад у пам’ять про загиблих дітей – Одеська міськрада.

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Рада ЄС офіційно розпочала процес відкриття кластера 1 «Основи» у переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу – Кіпрське головування у Раді ЄС. 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття кластера «Основи» для України та Молдови.

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США скоро ухвалять рішення про військову допомогу Україні на $400 мільйонів – Марко Рубіо, держсекретар США.

Палата представників США

проголосувала 218 голосами проти 204 за процедурну пропозицію, яка відкриває шлях до голосування за «Закон про підтримку України», автором якого є демократ Грегорі Мікс – The Hill. Шість республіканців приєдналися до демократів;

– The Hill. Шість республіканців приєдналися до демократів; ухвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану – CNN.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, Президент України: «Потрібен реальний захист життя. Потрібно діяти…Щоб доля однієї дитини і доля однієї країни ніколи не залежала від того, чи має Москва балістику, чи не має».

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень: «Стара архітектура безпеки на Близькому Сході практично зруйнована, ... а відтак формується і нова архітектура відносин. Для України це означає, що попередні рамки оцінки нашої присутності в регіоні потребують корекції».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

Росіяни атакували 95 разів від початку доби, Покровський та Гуляйпільський напрямки – найгарячіші – Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Сили оборони України 3 червня та вночі 4 червня завдали ураження по російському прикордонному сторожовому кораблю у тимчасово окупованому Криму, а також пороховому заводу в Рязанській області та складах на території РФ – Генштаб ЗСУ. За результатами додаткового аналізу встановлено, що 3 червня у районі нафтового терміналу «Санкт-Петербург» знищений один резервуар і пошкоджені шість резервуарів та дві технічні естакади.

СБС уразили ЗРГК «Панцир-С1» у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у Саках (Крим), локомотиви у Владиславівці і Роздольному (Крим) – Роберт «Мадяр» Бровді, командувач СБС.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ ЗСУ заявили про взяття під дроновий контроль тимчасово окупованої росіянами Горлівки Донецької області – 28-а ОМБр.

Сили оборони України повторно вдарили двома безпілотниками типу «Зозуля» по російському суховантажу «Леонід Пестриков» і «добили» його у порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області – 422-й окремий полк безпілотних систем «Luftwaffe» 17-го АК ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив:

Росія хоче збільшити частку реактивних дронів у своїх атаках до 50%;

Українська «мала ППО» у травні знищила понад 3,5 тисячі російських безпілотників

Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області України;

Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової загальновійськової підготовки.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів – ГУР.

Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області, а також 293 ударними БПЛА. ППО знешкодила 264 з них – Повітряні сили.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Втрати. Воєнні злочини

Посольство України зафіксувало розвантаження в портах Єгипту 10 кораблів із краденою українською агропромисловою продукцією з тимчасово окупованих територій після того, як лідери двох країн провели переговори щодо цих порушень – Микола Нагорний, посол України в Єгипті.

Енергетика

Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала «потужної атаки» – пресслужба МАГАТЕ.

Через російські атаки станом на ранок 4 червня є знеструмлені споживачі у шести областях, найскладніша ситуація – у Чернігівській та Сумській – НЕК «Укренерго».

Економіка

Росіяни вдарили «Геранями» по фермерському господарству на Чернігівщині, горіли зерно та сільгосптехніка – Чернігівська ОВА.

Рятувальники ліквідували пожежу на складах однієї із торговельних мереж «АТБ» у Дніпропетровській області, що виникла внаслідок російської атаки 3 червня – ДСНС. Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень.

4 липня росіяни повторно атакували інноваційний термінал компанії «Нова пошта» у Дніпрі. Ніхто не постраждав – пресслужба поштового оператора.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Президент Зеленський

підписав закон про зміни до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, які передбачають запровадження військового прощального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими;

відзначив державними нагородами 1335 захисників України, 665 із них – посмертно.

Кабінет міністрів продовжив до кінця року програму підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій – Юлія Свириденко, прем’єр-міністр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

з Андрієм Сибігою на території Національного заповідника «Софія Київська» провели зустріч із представниками країн НАТО. Перед самітом в Анкарі відносини між Україною та НАТО набувають нового імпульсу;

у супроводі голови ДСНС Андрія Даника відвідав місця російських ударів у Шевченківському районі Києва, де в ніч на 24 травня загинули троє людей.

Київ запропонував Берліну угоду про обмін ракетами для отримання додаткових Patriot – Bloomberg.

10 червня 2026 року закінчується термін, до якого потрібно оцифрувати трудову книжку через Пенсійний фонд – Економічна правда.

4 червня в Києві на Андріївському узвозі знесли пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову – УП.

Офіс генпрокурора відмовився від обвинувачень у справі детектива Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова і вніс до Шевченківського райсуду столиці клопотання про закриття кримінального провадження – адвокат Олена Сторожук.

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Місцеві бюджети у травні 2026 року отримали 29,2 млрд грн трансфертів із державного бюджету – Мінфін України.

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 3 червня, експортувала понад 19,51 млн тонн кукурудзи – Держмитслужба.

Бензин і дизпаливо трохи подешевшали: у 4 червня середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 5 коп. до 75,82 грн/л, на дизельне пальне – на 3 коп. до 85,39 грн/л – портал minfin.com.ua.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру – Держдеп.

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Європейські держави суттєво наростили фінансування безпілотних систем для Сил оборони України, спрямувавши на цей напрям близько 1,6 млрд євро з січня по квітень 2026 року – дані дослідження Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

Речниця МЗС Греції Лана Зохіу офіційно підтвердила, що Афіни подали два дипломатичні демарші Україні через український військово-морський безпілотник, який виявили в Іонічному морі – Еkathimerini.

Німеччина, Франція і Британія розробляють план залучення Путіна до переговорів – Bloomberg.

Європейська комісія представила «Пакет технологічного суверенітету» – комплекс ініціатив, спрямованих на посилення цифрової автономії Європи та зменшення залежності від іноземних постачальників технологій – Єврокомісія.

ЄС готує понад €50 мільйонів фінансової допомоги для Вірменії та почне купувати її товари, імпорт яких заблокувала Росія напередодні парламентських виборів – Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

Європейська служба зовнішніх справ наполягає на введенні санкцій проти чотирьох китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України – Politico.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб – DailyNewsHungary.

Україна та Литва обговорили можливість передачі для Укрзалізниці локомотивів з резерву – Мінрозвитку.

Литовський парламент одноголосно ратифікував Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України – LRT.

Міністр транспорту Литви Юрас Тамінскас назвав дискусії щодо можливого відновлення транзиту білоруських калійних добрив через країну «марною тратою часу» – LRT.

Суд у Швеції заарештував судно Caffa, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово захопленої росіянами території – Руслан Кравченко, генпрокурор України.

Киргизстан вперше в історії обрали тимчасовим членом Ради Безпеки ООН – Euronews.

Американська технологічна корпорація Apple прибрала з магазину додатків App Store російський месенджер Max – Радио Свобода.

В Іспанії зафіксовано найвищий для травня рівень смертності, пов’язаної зі спекою, що стало рекордом від початку ведення обліку у 2015 році – зареєстровано 101 смерть – Reuters.

Кім Чен Ин відвідав новий ядерний об'єкт і заявив про подвоєння виробничих потужностей КНДР – Bloomberg.

ВОРОГ

3 червня стартував Петербурзький міжнародний економічний форум – головна іміджева вітрина Кремля для іноземців. Почався він з масштабного збою мобільного інтернету у Санкт-Петербурзі – ЦПД. 4 червня на форум мав прибути Путін. Тож заради його безпеки цілому місту відключають мобільний інтернет.

Росія систематично використовує механізми ООН для розширення власної пропагандистської мережі в Африці. Протягом 2026 – 2027 років реалізацію проєктів з формування проросійського інформаційного простору заплановано в Малаві, Малі, Гані, Кенії та Сенегалі – ГУР МОУ.

У Росії визнали «терористичними організаціями» правозахисний центр «Меморіал» та понад 30 його структур – ЗМІ.

Перебої з паливом через українські атаки на російську нафтопереробку поширилися вже на 15 суб'єктів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також кілька окупованих Росією регіонів України – ЗМІ. У Криму «на кілька днів» повністю обмежили продаж бензину.

Згідно з даними Росстату, у першому кварталі 2026 року частка збиткових вугледобувних підприємств у Росії зросла до 63,3% – рік тому цей показник становив 61,8%.

У Карлових Варах у митрополита РПЦ Іларіона знайшли кокаїн. Він залишив територію Євросоюзу і наразі перебуває у Москві. Розслідування чеських правоохоронців триває – ЗМІ.

Підготувала Жанна Телеганова, Київ

Перше фото: Офіс Президента.