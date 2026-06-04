Волошин: Інформація про «взяття» під контроль Гуляйпільського - ворожий фейк

Ворог поширює дезінформацію щодо нібито “взяття під контроль” населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області; ці заяви не відповідають дійсності і є елементом інформаційно-психологічної операції.

Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив у коментарі Укрінформу.

Він запевнив, що Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі стримування агресії та утримують контроль над Гуляйпільським.

«Зафіксовані випадки проникнення окремих груп окупантів мали виключно демонстративний характер і були спрямовані на створення постановочних відео з розгортанням прапорів. Такі дії є елементом інформаційно-психологічних операцій, орієнтованих насамперед на внутрішню аудиторію РФ», - наголосив Волошин.

Речник підкреслив, що «будь-які заяви про "контроль" над населеним пунктом не відповідають дійсності та мають пропагандистський характер».

Волошин закликав довіряти лише офіційним повідомленням Збройних Сил України та утримуватися від поширення неперевіреної інформації, яка може бути використана противником для дестабілізації інформаційного простору.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні ворог провалив дедлайн до кінця травня захопити Тернувате і Косівцеве.

Фото надані В. Волошиним