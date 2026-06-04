Удар по залізниці: Сили безпілотних систем уразили два російські локомотиви у Криму

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по двох локомотивах, які російські загарбники використовували для забезпечення військової логістики в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

"Оператор "Рейду" пролетів між дротами високовольтної ЛЕП, щоб уразити локомотив", - ідеться у повідомленні.

"Ми просто перевіряли документи російських залізничників, які забезпечували військову логістику в окупованому Криму. Жодних паперів, які дають право керувати таким транспортом на території України, у машиністів ми не виявили. А тому примусово зупинили їхні потяги", - заявили військові.

Загалом уражені два локомотиви.

Як поінформували військові, це відбулося у східній частині півострова, в районі населених пунктів Роздольне та Владиславівка – на залізничній гілці, що прямує від Джанкоя до Керчі, а далі до Кримського мосту.

Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили в Криму російський прикордонний сторожовий корабель типу "Світляк".

Фото ілюстративне: 22 ОМБр