Удар по залізниці: Сили безпілотних систем уразили два російські локомотиви у Криму
Як передає Укрінформ, про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.
"Оператор "Рейду" пролетів між дротами високовольтної ЛЕП, щоб уразити локомотив", - ідеться у повідомленні.
"Ми просто перевіряли документи російських залізничників, які забезпечували військову логістику в окупованому Криму. Жодних паперів, які дають право керувати таким транспортом на території України, у машиністів ми не виявили. А тому примусово зупинили їхні потяги", - заявили військові.
Загалом уражені два локомотиви.
Як поінформували військові, це відбулося у східній частині півострова, в районі населених пунктів Роздольне та Владиславівка – на залізничній гілці, що прямує від Джанкоя до Керчі, а далі до Кримського мосту.
Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили в Криму російський прикордонний сторожовий корабель типу "Світляк".
Фото ілюстративне: 22 ОМБр