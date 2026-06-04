Трегубов - про травневі здобутки росіян на фронті: У межах статистичної похибки

Речник Угруповання об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов заявив, що за минулий місяць територіальні здобутки росіян були мінімальними.

Про це він сказав в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

Говорячи про ситуацію на Харківщині, Трегубов зауважив, що загарбники останнім часом пожвавилися, на цьому напрямку тривають бої високої інтенсивності.

"Росіяни намагаються досягти хоч якихось результатів під час своєї весняно-літньої кампанії. За минулий місяць вони були мінімальними в межах статистичної похибки. Загалом ворогу вдалося захопити до 14 квадратних кілометрів. У масштабах наступу це ні про що. Тому станом на зараз вони намагаються якось компенсувати свої помилки попередніх місяців", - розповів речник УОС.

Він уточнив, що окупанти активно намагаються наступати в Куп’янську, активізувалися на правому березі Осколу.

"Також були зіткнення на Сумщині. Ворог намагається закріпитися на східній околиці Рясного. Крім того, спостерігається постійна активність на Лиманському напрямку, незважаючи на те що у ворога там одні з найбільших втрат", - сказав Трегубов.

Сили оборони стримують росіян, наголосив він, відзначивши ефективне використання безпілотників на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Трегубов також відзначив, що українські військові активізували ураження позицій окупантів на другій лінії оборони, що ускладнює ворогу використання важкої техніки.

"Пішло активне використання мідлстрайку. І російська техніка перестала бути в безпеці там, де вона раніше була в безпеці. Тобто техніку ворог використовує, проте обсяги не дуже великі. А зараз їм почали виносити тили", - заявив речник УОС.

Водночас, за його словами, у плані доповідей про ситуацію на фронті "росіяни, Путін відірвалися від реальності".

"Там вже повністю пішла фантастика на всіх напрямках. Проте все одно складно перебити будь-якою пропагандою те, що люди бачать на власні очі. Люди в Петербурзі на власні очі бачили великий чорний дим. Тому навіть заяви про нібито взяття Малої Токмачки не матимуть ефекту на тлі того, що люди бачать і чим люди дихають", - заявив речник УОС.

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Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони України 3 червня уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському порту Кронштадт. Також був уражений нафтовий термінал “Санкт-Петербург”- один з найбільших комплексів перевалювання нафтопродуктів на Балтійському напрямку.

Фото: скриншот із відео