Втрати російської армії у травні перевищили 30 тисяч осіб - Зеленський

Втрати російської армії у травні перевищили 30 тисяч осіб - Зеленський

Укрінформ
Упродовж минулого місяці втрати російської армії у війні проти України перевищили 30 тисяч осіб.

Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Володимира Путіна, передає Укрінформ.

"Вчора я отримав доповідь про втрати вашої армії на фронті в Україні в травні. Це знову понад 30 тисяч убитих і важкопоранених росіян. Ми тримаємо саме такий показник щомісяця, і щодо кожної вашої втрати в нас є відеопідтвердження – це не голослівно", - наголосив Президент України.

Він уточнив, що у втратах РФ на фронті близько 63% становлять загиблі, 37% - поранені.

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"Надалі частка вбитих зросте. Не те щоб ми в Україні переживали про росіян. Після всього, що принесла в Україну ваша війна. Але я дбаю про українців. Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата нам болить. І навіть коли рівень втрат українських один до п’яти чи один до шести в порівнянні з втратами російськими, це все одно має велике значення", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент України запропонував Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

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