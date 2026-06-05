Російські війська втратили за добу на війні проти України 1550 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2026 року, становлять близько 1 370 890 осіб, зокрема 1550 осіб - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ. Також РФ втратила 11 980 (+2) танків, бойових броньованих машин – 24 684 (+8), артилерійських систем – 43 315 (+68), РСЗВ – 1 832 (+2), засобів ППО – 1 404 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329), спеціальної техніки – 4 250 (+2). Дані уточнюються. Читайте також: У Росії не спостерігається посилення мобілізації, але пропаганда готує населення до цього - Юсов Як повідомляв Укрінформ, протягом 4 червня на фронті сталося 224 боєзіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками.