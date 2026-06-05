На фронті за добу - 273 зіткнення, найгарячішими були Покровський та Гуляйпільський напрямки

На фронті за добу - 273 зіткнення, найгарячішими були Покровський та Гуляйпільський напрямки

Дані Генштабу
Укрінформ
Між Силами оборони України та російськими військами минулої доби відбулося 273 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 08:00 п'ятниці, 5 червня, передає Укрінформ.

За уточненою інформацією вчора ворог здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував позиції українських підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили шість спроб просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в українську оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку ворог штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити українських захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції українських захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте також: Україна просить у Німеччини ракети до Patriot в обмін на перехоплювачі, вироблені в майбутньому - Bloomberg

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2026 року, становлять близько 1 370 890 осіб, зокрема 1550 осіб - за минулу добу.

Фото: 22 ОМБр

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-