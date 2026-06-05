На фронті за добу - 273 зіткнення, найгарячішими були Покровський та Гуляйпільський напрямки

За уточненою інформацією вчора ворог здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував позиції українських підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили шість спроб просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в українську оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку ворог штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити українських захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції українських захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2026 року, становлять близько 1 370 890 осіб, зокрема 1550 осіб - за минулу добу.

Фото: 22 ОМБр