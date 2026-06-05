В Україні з’явиться День Сил безпілотних систем - проєкт указу

“ Україна першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію”, - ідеться у повідомленні.

За словами очільниці уряду, відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем.

“Святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає. Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА і НРК, на передовій і за лінією бойових дій знищення техніки, логістики, штаб і наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу”, - зауважила Свириденко.

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Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем уразили російські екіпажі дронів і розрахунки ППО в Донецькому аеропорту.