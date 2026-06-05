Атака дронів: у Запоріжжі кількість поранених зросла до 16

У Запоріжжі зросла до 16 кількість постраждалих внаслідок атаки дронів, яка сталася вчора ввечері.

Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Запоріжжю зростає.Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих», - йдеться у повідомленні.

Серед поранених - 9-річна дівчинка.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Читайте також: У Запоріжжі ворожий дрон влучив у тролейбус

Як повідомляв Укрінформ, кілька годин поспіль російські дрони атакували Запоріжжя, багатоповерховий будинок зазнав пошкоджень

Російський дрон ударив по житловому кварталу в Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

1 / 10