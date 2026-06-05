Понад ₴112 мільйонів для Сил оборони: Донеччина спрямувала рекордну суму на підтримку захисників

Донецька область спрямувала на підтримку військових підрозділів, які захищають регіон, рекордні 112,5 млн гривень.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Начальник ОВА акцентував, що це найбільша сума, яку виділили за один раз на потреби військових.

Філашкін додав, що на засіданні окремо обговорили безпекову ситуацію, мобілізаційні заходи, взаємодію з військовими, районами та громадами.

“Наше завдання - посилювати тих, хто щодня тримає оборону, і забезпечувати громади всім необхідним для стійкості”, - наголосив посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, Донецька область з початку 2026 року вже спрямувала понад 53 млн грн на підтримку Сил оборони України.