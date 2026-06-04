Війська РФ повторно атакували термінал Нової пошти у Дніпрі

Російські військові 4 червня повторно атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Телеграмі.

Співробітники в момент удару перебували в укриттях, тому не постраждали.

На місці удару працюють поліція і ДСНС.

У компанії поінформували, що оцінюються масштаби руйнувань і робиться все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб.

Як заявили в компанії, "за роки повномасштабної війни ми навчилися працювати в умовах постійних загроз. Навіть попри повторний удар Нова пошта продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи бізнесу. Ми вже перебудували логістичні маршрути, тому затримок доставки не буде".

У компанії підкреслили, що буде повністю компенсована оціночна вартість відправлень, які були втрачені внаслідок ворожих атак.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня внаслідок удару російського БПЛА у Дніпрі був пошкоджений інноваційний термінал Нової пошти.

Фото: Нова пошта