Росіяни за день понад 50 разів обстріляли Дніпропетровщину: одна людина загинула, п’ятеро - поранені
Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Війська РФ застосовували безпілотники, артилерію та авіабомбу.
За словами очільника ОВА, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені будинок культури, приватна оселя, інфраструктура. Поранені 73-річний чоловік та 54-річна жінка. Лікуватимуться вдома.
У Синельниківському районі росіяни били по Слов’янській, Васильківській, Шахтарській і Миколаївській громадах. Пошкоджені приватні будинки, трактор. Загинула 73-річна жінка. 26-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 38-річний – у стані середньої тяжкості.
У Криворізькому районі ворог бив по Грушівській і Апостолівській громадах. Пошкоджені кафе та автівка. 60-річна жінка поранена. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.
У Дніпровському районі ворог цілив по Слобожанській і Петриківській громадах. Виникли пожежі. Займання, що сталося в будівлі логістичної компанії, загасили.
Як повідомляв Укрінформ, російські війська вдруге за два дні атакували Дніпровський район Дніпропетровщини, внаслідок чого виникла пожежа на території логістичної компанії.
Фото: Дніпропетровська ОВА