Росіяни вдруге за два дні атакували Дніпровський район: виникла пожежа на території логістичної компанії
Укрінформ
Російські війська вдруге за два дні атакували Дніпровський район Дніпропетровщини, внаслідок чого виникла пожежа на території логістичної компанії.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
«Другий день поспіль ворог атакує Дніпровський район. Знову влучання по логістичній компанії. Виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 3 червня, росіяни завдали удару по складах АТБ та терміналу Нової пошти.
Фото: ДСНС, ілюстративне