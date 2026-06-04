Росіяни вдруге за два дні атакували Дніпровський район: виникла пожежа на території логістичної компанії

Російські війська вдруге за два дні атакували Дніпровський район Дніпропетровщини, внаслідок чого виникла пожежа на території логістичної компанії.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Другий день поспіль ворог атакує Дніпровський район. Знову влучання по логістичній компанії. Виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 3 червня, росіяни завдали удару по складах АТБ та терміналу Нової пошти.

Фото: ДСНС, ілюстративне