Росіяни вдруге за два дні атакували Дніпровський район: виникла пожежа на території логістичної компанії

Росіяни вдруге за два дні атакували Дніпровський район: виникла пожежа на території логістичної компанії

Укрінформ
Російські війська вдруге за два дні атакували Дніпровський район Дніпропетровщини, внаслідок чого виникла пожежа на території логістичної компанії.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Другий день поспіль ворог атакує Дніпровський район. Знову влучання по логістичній компанії. Виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Як повідомляв Укрінформ, учора, 3 червня, росіяни завдали удару по складах АТБ та терміналу Нової пошти.

Фото: ДСНС, ілюстративне

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