Удар по Дніпру: рятувальники ліквідували пожежу на складах АТБ
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Укрінформ
Рятувальники ліквідували пожежу на складах однієї із торговельних мереж у Дніпропетровській області, що виникла внаслідок російської атаки 3 червня.
Як передає Укрінформ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.
"Дніпропетровщина: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі майже 40 000 кв. м, що виникла вчора ввечері внаслідок російського обстрілу на складах однієї з торговельних мереж", - ідеться у повідомленні.
На місці удару працювали 140 рятувальників і 40 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ.