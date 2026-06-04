На Київщині у двох районах зафіксували пошкодження через атаку РФ
Про це повідомив у Телеграмі начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає Укрінформ.
"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Київщини. Сьогодні під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони", - йдеться у дописі.
За словами Калашника, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран та трубу газопостачання, а також лінії електропередачі.
У Бориспільському районі ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт.
На місці працюють вогнеборці, зауважив начальник ОВА.
Він додав, що триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти четверга внаслідок повітряної атаки РФ у Бориспільському районі постраждав водій бензовоза.
Фото: ДСНС