На Київщині у двох районах зафіксували пошкодження через атаку РФ

У Броварському та Бориспільському районах Київської області є пошкодження внаслідок російської атаки.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає Укрінформ.

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Київщини. Сьогодні під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони", - йдеться у дописі.

За словами Калашника, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран та трубу газопостачання, а також лінії електропередачі.

У Бориспільському районі ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт.

На місці працюють вогнеборці, зауважив начальник ОВА.

Він додав, що триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти четверга внаслідок повітряної атаки РФ у Бориспільському районі постраждав водій бензовоза.

Фото: ДСНС